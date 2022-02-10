Сомнолог рассказала о бессоннице и ее длительности после коронавируса

Сомнолог рассказала о бессоннице и ее длительности после коронавируса. Фото: Pixabay

Сомнолог рассказала о бессоннице и ее длительности после коронавируса. Фото: Pixabay

После COVID-19 может наблюдаться бессонница от трех до шести месяцев, отмечает эксперт.

После перенесенного коронавируса, по мнению врача-невролога, сомнолога Елены Царевой, примерно у 30% пациентов может наблюдаться потеря сна. Об этом пишет Ura.ru.

Эксперт рассказала, что в связи с потерей сна после коронавируса даже появился новый термин — ковидсомния. При этом лечения конкретно этой болезни пока нет. Побороть бессонницу человеку может помочь только его стабильное эмоциональное состояние и восполнение ресурсов.

По словам Царевой, бессонница может появиться из-за того, что вирус влияет на нервную систему человека. Он может усилить тревожно-депрессивные расстройства. Депрессия может появиться и на фоне самоизоляции, что только ухудшает состояние пациента.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в России повторно заражаются коронавирусом около 15% граждан, отметил эксперт. При этом неважно, какой штамм может прийти следующим: «дельта» или «омикрон».