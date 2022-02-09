Горелов: в России коронавирусом повторно заражаются 15% граждан

По последним наблюдениям в России повторно заражаются коронавирусом около 15% граждан, отметил эксперт.

Долю повторных случаев заражений назвал заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН Александр Горелов. По его мнению часть населения России может заразиться инфекцией повторно. Об этом пишет ТАСС.

Специалист отметил, что говоря о повторном заражении стоит обратить внимание на новый штамм «Омикрон». Именно им граждане чаще всего заражаются повторно. «Омикрон» в этом плане оказался уникальным.

Горелов подчеркнул, что раньше повторно болели не более одного процента граждан, а именно 0,7%, то сейчас число заболевших снова доходит до 15%. При этом неважно, какой штамм до этого был диагностирован у человека.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что эксперты не рекомендуют бороться с сонливостью с помощью кофе людям, которые только что переболели «омикроном».