После «омикрона» прогонять сон с помощью кофе эксперты не рекомендуют

После &#171;омикрона&#187; прогонять сон с помощью кофе эксперты не рекомендуют
После "омикрона" прогонять сон с помощью кофе эксперты не рекомендуют. Фото: Pixabay

Специалисты не рекомендуют бороться с сонливостью с помощью кофе людям, которые только что переболели омикрон-штаммом.

Кофеин не благотворно воздействует на организм в период после инфекции, отметил врач-невролог сети клиник «Атлас» Игорь Мацокин. Он отметил, что кофе может истощить запасы АТФ, которая играет важную роль в обмене энергии и веществ, а после перенесенной болезни человек и так ослаблен. Об этом пишет «Газета.Ru».

«Именно в период постковида лучше минимизировать воздействие на организм стимуляторов, к которым относится и кофеин», — заявил эксперт.

При этом после болезни у людей наблюдаются жалобы на сонливость и снижение работоспособности. Между тем кофеин приводит к обезвоживанию, свертываемость крови повышается, в ней снижаются микроэлементы, например, калий. В результате все это негативно влияет на работу сердца и сердечно-сосудистую систему, рассказал эксперт.

Для переболевших рекомендуется вводить в рацион кофе постепенно и сначала заменять его крепким чаем.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что прожить на десяток лет больше могут помочь определенные продукты, выяснили ученые из Бергенского университета.

коронавирус кофе омикрон продукты Россия


 

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После «омикрона» прогонять сон с помощью кофе эксперты не рекомендуют
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