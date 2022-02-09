Норвежские ученые раскрыли секрет, кто и как может увеличить свою жизнь на 10 лет

Норвежские ученые раскрыли секрет, кто и как может увеличить свою жизнь на 10 лет. Фото: unsplash

Норвежские ученые раскрыли секрет, кто и как может увеличить свою жизнь на 10 лет. Фото: unsplash

Прожить на 10 лет больше могут помочь определенные продукты, выяснили ученые из Бергенского университета. Неправильное питание приводит к множеству смертей по всему миру.

Норвежским ученым удалось выяснить, что продлить жизнь более чем на 10 лет помогут бобовые, орехи и цельнозерновые продукты. А вот от красного мяса лучше отказаться, считают эксперты. Об этом пишет журнал PLOS Medicine.

В настоящее время, так называемый, «западный» рацион человека включает в себя большое количество продуктов глубокой переработки, жирной пищи и простых углеводов, что негативно сказывается на организме. В результате человек страдает различными недугами.

Отмечается, что если изменить питание в лучшую сторону, когда человеку в районе 20 лет, то можно прибавить к жизни примерно 10-13 лет. Чем старше человек, тем меньше дополнительных лет с помощью питания он сможет приобрести. Так в 60 лет смена рациона прибавит 8-9 лет, а в 80 и больше — около 3,4 года.

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