В МФЦ начали оформлять визы петербуржцам

В МФЦ начали оформлять визы петербуржцам
МФЦ начнут оформлять визы. Фото: lenobl.ru

В петербургских Многофункциональных центрах открыли новую услугу: оформление визы для поездки за границу, сообщает комитет по информатизации и связи.

Визы в МФЦ будут выдавать только гражданам РФ, вне зависимости от адреса регистрации человека. На данный момент для оформления доступны визы только в 29 стран, в том числе входящие в Шенгенскую зону. В дальнейшем, с открытием международных границ, перечень государств будет пополняться.

Сейчас подать документы на получение визы можно в любом из десяти МФЦ, где такая услуга доступна. Со временем в каждом районе города будет не менее одного МФЦ, предоставляющего сервис.

После обращения в МФЦ гражданин, в зависимости от нужной страны, получит либо готовую визу, либо необходимый пакет документов для личной подачи в консульство или визовый центр.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Муринском МФЦ жители могут получить документы через постамат.

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В МФЦ начали оформлять визы петербуржцам
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