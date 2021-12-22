В Муринском МФЦ жители могут получить документы через постамат

В Муринском МФЦ жители могут получить документы через постамат
МФЦ Ленобласти стали первыми, кто использовал постаматы в своей работе. Фото: lenobl.ru

В Мурино установлен постамат на 30 ячеек, которые выдает документы без записи.

В МФЦ города Мурино можно получить документы по 27 услугам в любое время и без предварительной записи, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области. Планируется, что перечень расширят до 100 услуг.

Это второй постамат в регионе, первый на 10 ячеек был установлен весной этого года в Гатчине. Отмечается, что опыт по его работе оказался положительным, оборудование исправно выполняет свои функции.

МФЦ Ленобласти стали первыми, кто использовал постаматы в своей работе. Минэкономразвития России оценило опыт и в перспективе подобные постаматы будут установлены по всей Ленобласти и других регионах России.

Ранее gazeta.spb.ru писала, получить бумажный сертификат о вакцинации или перенесенном заболевании можно в МФЦ.

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