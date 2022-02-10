Глава британского МИД не признала суверенитет РФ над Воронежем и Ростовом

Лиз Трасс по ошибке отнесла Воронежскую и Ростовскую область к части Украины. Фото: скриншот Instagram

Лиз Трасс по ошибке отнесла Воронежскую и Ростовскую область к части Украины. Фото: скриншот Instagram

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс в беседе с коллегой из России Сергеем Лавровым усомнилась в суверенитете РФ над Ростовской и Воронежской областями.

Как сообщает РИА Новости, Лавров в ходе обсуждения информации о российских войсках рядом с границей Украину спросил британского министра, признает ли Лондон суверенитет над Воронежем и Ростовом. В ответ Трасс заявила, что Великобритания никогда не признает, что эти регионы принадлежат России.

В посольстве Британии поспешили объясниться, что главе МИД на встрече показалось, что Лавров говорил о части Украины.

«Я четко обозначила, что данные области (Ростовская и Воронежская) являются частью суверенной России», — заявила министр.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Путин заявил, что Россия подготавливает ответ НАТО и Вашингтону по гарантиям безопасности.