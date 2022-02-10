Путин заявил, что Россия подготавливает ответ НАТО и Вашингтону по гарантиям безопасности

Путин заявил, что Россия подготавливает ответ НАТО и Вашингтону по гарантиям безопасности. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Путин заявил, что Россия подготавливает ответ НАТО и Вашингтону по гарантиям безопасности. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Россия занимается ответом НАТО и Вашингтону по гарантиям безопасности, отметил президент России Владимир России Владимир Путин.

Президент России рассказал, что в Кремле уже занимаются этим вопросом, пишут РИА Новости.

«Что касается дальнейших переговоров с нашими европейскими, американскими партнерами, они продолжаются и в открытом, и в закрытом режиме», — заявил Путин.

О подготовке ответа президент России рассказал в ходе разговора с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Анонсирование ответа Западу по гарантиям безопасности состоялось еще 8 февраля. После разработки документ отправится в Вашингтон и Брюссель. По мнению президента России, США и НАТО проигнорировали главные озабоченности России по гарантиям безопасности, оставив при этом без внимания главные тревоги Москвы.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что закончились переговоры президента России Владимира Путина и лидера Казахстана Касым-Жомарта Токаева, которые длились более трех часов.