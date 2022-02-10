Переговоры Путина и Токаева, длившиеся более 3,5 часов в Москве, завершились

Переговоры Путина и Токаева, длившиеся более 3,5 часов в Москве, завершились. Фото: пресс-служба Кремля

Переговоры Путина и Токаева, длившиеся более 3,5 часов в Москве, завершились. Фото: пресс-служба Кремля

В Москве закончились переговоры президента России Владимира Путина и лидера Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Они длились более трех часов.

В ходе встречи представители двух государств обсудили перспективы будущего развития взаимоотношений между Россией и Казахстаном, а также вопросы интеграционного сотрудничества на евразийском пространстве. Кроме того на обсуждение были вынесены актуальные международные проблемы. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

На встрече была рассмотрена тема январских протестов в Казахстане. Путин отметил, что республика стала жертвой международных банд, воспользовавшихся ситуацией в стране. Также Путин подчеркнул, что Казахстан сейчас благодаря властям встал на ноги.

По словам Токаева, Россия и Казахстан — это «соседи от Бога», поэтому страны должны поддерживать и развивать двусторонние отношения.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Путин объяснил свое высказывание про «красавицу» в ходе переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном.