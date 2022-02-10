Путин объяснился за высказывание про «красавицу» в ходе переговоров с Макроном

Путин объяснился за высказывание про "красавицу" в ходе переговоров с Макроном. Фото: kremlin.ru

Путин объяснился за высказывание про "красавицу" в ходе переговоров с Макроном. Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин объяснил, что значили его слова про Украину и «красавицу», которая должна терпеть. Двусмысленная фраза была произнесена президентом в ходе переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Путин разъяснил, что слова про «красавицу» не имели личного измерения. Об этом сообщает ТАСС.

По словам президента России, фраза «нравится, не нравится — терпи, моя красавица», произнесенная в контексте обсуждения Минских соглашений, была направлена лишь на то, чтобы договоренности в любом случае соблюдались.

«Должен прямо сказать, я никогда в своей работе за многие годы не переходил на личности», — отметил Путин.

Раньше пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в процессе брифинга заявила, что слова Путина приравнялись к шутке об изнасиловании. По ее словам, произнесенная фраза президента России не вызывает восхищения в Вашингтоне.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что любая шутка об изнасиловании наверняка вызовет возмущение абсолютно у всех в администрации президента Соединенных Штатов Америки, отметила Джен Псаки.