Джен Псаки интерпретировала фразу Путина о красавице, как шутку об изнасиловании

В ходе брифинга пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что фраза президента России «нравится, не нравится – терпи, моя красавица» прозвучала, как шутка об изнасиловании.
Двусмысленная фраза прозвучала от президента России на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, на которой Путин призвал Киев соблюдать минские соглашения. Об этом пишет «Лента». Выражение было применено, чтобы оценить отношение украинской стороны к договоренностям.
Псаки посчитала, что это высказывание президента России вызывает возмущение у американской администрации, потому что воспринимается, как шутка об изнасиловании. Она отметила, что любая шутка об изнасиловании наверняка вызовет возмущение абсолютно у всех в администрации президента Соединенных Штатов Америки. При этом это не первая негативная реакция по поводу некоторых высказываний Путина.
Ранее gazeta.spb.ru писала, что президент России Владимир Путин заявил о необходимости добиваться от США и НАТО абсолютных гарантий безопасности для страны.