Джен Псаки интерпретировала фразу Путина о красавице, как шутку об изнасиловании

В ходе брифинга пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что фраза президента России «нравится, не нравится – терпи, моя красавица» прозвучала, как шутка об изнасиловании.

Двусмысленная фраза прозвучала от президента России на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, на которой Путин призвал Киев соблюдать минские соглашения. Об этом пишет «Лента». Выражение было применено, чтобы оценить отношение украинской стороны к договоренностям.