Путин призвал добиваться исчерпывающих гарантий безопасности для России

На это Владимир Путин указал в поздравительном послании сотрудникам и ветеранам МИД по случаю Дня дипломатического работника. Фото: kremlin.ru

На это Владимир Путин указал в поздравительном послании сотрудникам и ветеранам МИД по случаю Дня дипломатического работника. Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости добиваться от США и НАТО исчерпывающих гарантий безопасности для страны.

Об этом глава государства заявил в четверг, 10 февраля, в поздравлении по случаю Дня дипломатического работника. По его словам, обстановка в мире на сегодняшний день «становится все более турбулентной и напряженной».

Как сообщила пресс-служба Кремля, президент добавил, что текущая ситуация требует «настойчивых усилий по обеспечению стратегической стабильности» и «противодействию возникающим угрозам и вызовам».

Напомним, Владимир Путин лично ознакомился с ответом США по предложениям о гарантиях безопасности, ему уже передали письменный ответ. Российской стороне передали письменный ответ Белого дома 26 января на ранее представленный РФ проект двустороннего договора о гарантиях безопасности.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Конгресс США не успел проголосовать по санкциям против России.