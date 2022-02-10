Скончался французский вирусолог Люк Монтанье, открывший ВИЧ

Во Франции ушел из жизни вирусолог Люк Монтанье, получивший Нобелевскую премию за открытие ВИЧ.

Как сообщает газета «Либерасьон», ученый умер 8 февраля в возрасте 89 лет в госпитале в пригороде Парижа. В последние минуты жизни рядом с ним находились его родственники. О причине смерти ничего не говорится.

Люк Монтанье стал нобелевским лауреатом в 2008 году. Его наградили премией за открытие вируса иммунодефицита человека совместно с вирусологом Франсуазой Барре-Синусси в 1983 году.

В последние два десятка лет Монтанье вызвал негативную реакцию общественности своими противоречивыми высказываниями и увлечением псевдонаучными идеями. Он утверждал, что СПИД лечится с помощью гомеопатии и биодобавок. А в 2020 году он заявил, что коронавирус создали искусственным путем на основе ВИЧ.