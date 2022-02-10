Цены на iPhone 13 Pro снизились почти до 80 тысяч рублей

У отдельных ритейлеров в Москве смартфон можно найти за 82 970 рублей. Фото: скриншот YouTube 9to5Mac

У отдельных ритейлеров в Москве смартфон можно найти за 82 970 рублей. Фото: скриншот YouTube 9to5Mac

Появившийся в продаже пять месяцев назад iPhone 13 Pro изначально продавался за 100 тысяч рублей. Сейчас же смартфон значительно потерял в цене.

По данным Hi-Tech Mail.ru, рекомендованная цена на старте продаж в сентябре 2021 года составляла 99 990 рублей. Официальный магазин Apple к настоящему моменту свой ценник не изменил. Но в других магазинах еще тогда смартфон iPhone 13 Pro стоил дешевле — примерно за 95 тысяч рублей, а иногда его продавали и за 88,9 тысячи рублей.

Сейчас же цены на смартфон от Apple в магазинах снизились до 90 000 рублей. При этом у отдельных ритейлеров в Москве его можно найти за 82 970 рублей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что компания Apple призналась в слежке за пользователями iPhone.