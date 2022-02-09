Компания Apple призналась в слежке за пользователями iPhone

В американской корпорации Apple уверяют, что ошибка, в связи с которой голосовой помощник Siri на iPhone постоянно прослушивал пользователей, уже исправлена.

Об этом сообщает журнал ZDNet. Apple заметила эту ошибку в iOS 15. Такая функция обычно включается, когда пользователь дает свое разрешение на запись и анализ голосовых команд. При этом, фиксировались случаи, в которых Siri прослушивала пользователей гаджетов, которые не давали добро на эту функцию.

«Эта ошибка непреднамеренно активировала настройку для небольшой части гаджетов. Когда мы нашли ошибку, то отключили опцию, также удалив голосовые записи, полученные со всех затронутых устройств», — сообщает компания.

В Apple объяснили, что записанная информация дает возможность повысить качество работы голосового ассистента.

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