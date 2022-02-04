Этот вид наушников вызывает воспаление в ушах

Отоларинголог назвала опасный для ушей и слуха вид наушников.

По словам врача-отоларинголога экосистемы медицинских сервисов BestDoctor Аллы Захаровой самыми вредными являются вакуумные наушники. Опасны они тем, что звук в них направляется непосредственно на барабанную перепонку, пишет «Газета.ру».

«Они направляют звук непосредственно на барабанную перепонку а также способствуют продвижению серы к ней, вследствие этого формируется плотная серная пробка. Это снизит остроту слуха, а человек будет ощущать заложенность уха», — рассказывает Захарова.

Однако серная пробка является не единственным последствием использования вакуумных наушников. Они могут быть еще и рассадником инфекции и вызывать воспаление.

Более безопасными врач-отоларинголог назвала наушники-вкладыши, а самыми оптимальными — накладные.

«Они закрывают ушную раковину и передают менее плотный звук на барабанную перепонку и распределяют звук равномерно», – констатировал специалист.

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