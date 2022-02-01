Врач рассказал, как долго заразен человек с «омикроном»

По словам инфекциониста Евгения Тимакова, заразившись штаммом коронавируса «омикрон», ПЦР-тест может показывать отрицательный результат.

Доктор объяснил, можно ли контактировать с человеком, у которого есть симптомы «омикрон» штамма, сообщает Sputnik

Врач считает, что инфицированный человек может передавать вирус окружающим. А отрицательным тест может быть в случае, если пациент не болен ковидом или же у него неправильно взяли анализ, а также, когда возбудитель болезни успел покинуть носоглотку и переместился дальше.

Тимаков объяснил, что «омикрон» очень быстро уходит из носоглотки и не проявляется на тесте.

Доктор рекомендует ограничить контакты с другими людьми при появлении симптомов заражения, даже если анализ показывает, что вируса нет. Сколько времени соблюдать меры безопасности, зависит от тяжести заболевания, а также от особенностей того штамма коронавируса, который его вызвал.

«У всех это происходит по-разному. При предыдущих штаммах от десяти дней до трех недель человек был заразен, в зависимости от тяжести состояния. А у детей из кишечника вирус в активной форме выделялся более месяца. На «омикрон» я этих исследований еще не видел», – добавил Тимаков.

По словам доктора, активнее всего «омикрон» ведет себя во время инкубационного периода.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пульмонолог рассказал об особенном кашле при «омикроне».