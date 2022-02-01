Пульмонолог рассказал об особенном кашле при «омикроне»

У зараженных новым штаммом коронавируса «омикрон» наблюдается особенный кашель.

Врач-пульмонолог, кандидат медицинских наук Александр Пальман рассказал о характере кашля при новой вариации ковида. Об этом он заявил в разговоре с телеканалом «Москва 24».

Пальман считает, что кашель при «омикроне» может быть горловой, а не легочный.

«Здесь какие-то фарингиты и бронхиты чуть более характерны, чем пневмонии и пневмониты», — констатировал специалист.

Отмечается, что «омикрон» реже поражает легкие, при этом, если это и случается, то болезнь не переходит в тяжелую форму, как при других штаммах коронавируса.

Александр Пальман добавил, что пусть новый штамм и более заразен, однако менее смертелен. Данная мутация, считает специалист, идеальна для вируса.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что некоторые симптомы могут оставаться у людей уже даже после того, как омикрон-штамм коронавируса отступил, выяснили эксперты.