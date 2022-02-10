Главному инженеру УК в Луге предъявили обвинение после падения глыбы льда на детскую коляску

Глыба льда свалилась на мать с ребенком в коляске. Фото: СУ СК РФ по Ленобласти

Глыба льда свалилась на мать с ребенком в коляске. Фото: СУ СК РФ по Ленобласти

В Луге следственные органы возбудили уголовное дело после инцидента с падением глыбы льда на коляску с ребенком.

Как сообщило следственное управление СК по Ленобласти, дело возбуждено по ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Обвинение предъявлено главному инженеру управляющей компании ООО «Наш Дом», которая отвечала за очистку снега на доме, с которого свалилась наледь. Обвиняемую отпустили под подписку о невыезде.

Следователи установили, что, согласно договору между УК и собственниками квартир в доме №53 по Киевской улице, организация обязана удалять с крыш снег и наледь.

От жильцов этой зимой поступало множество жалоб и заявок на уборку снега, наледи и сосулек с кровли, но УК работы не проводила.

Бездействие компании, как считает следствие, привело к тому, что 7 февраля с крыши дома свалилась глыба льда на женщину, которая шла с коляской, в которой была ее малолетняя дочь. В результате женщина получила кровоподтек левого предплечья, а коляска была повреждена. Ребенок не пострадал.

Расследование продолжается.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что глыба льда свалилась на детскую коляску в Луге: СК начал доследственную проверку.