Глыба льда свалилась на детскую коляску в Луге: СК начал доследственную проверку

Глыба льда свалилась на детскую коляску в Луге: СК начал доследственную проверку
Мать с ребенком не пострадали. Фото: СУ СК РФ по Ленобласти

Следственный комитет в Ленинградской области организовал доследственную проверку после падения глыбы льда на коляску с ребенком.

Областное СУ СК сообщило, что инцидент произошел у дома №53 по Киевской улице в Луге. Местная жительница прогуливалась с ребенком, когда на коляску с крыши упала глыба льда. Мать с ребенком чудом не пострадали.

Мать с ребенком не пострадали. Фото: СУ СК РФ по Ленобласти

На месте происшествия работали следственно-оперативная группа, представитель Лужской прокуратуры и сотрудники полиции. Стражи порядка осмотрели офис управляющей компании, ответственной за этот дом. Была изъята необходимая для проверки документация.

Следователи разбираются в обстоятельствах произошедшего, по итогам проверки инциденту дадут правовую оценку.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что льдина, рухнувшая с дома на Каменноостровском, отправила прохожую в больницу.

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