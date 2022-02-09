Глыба льда свалилась на детскую коляску в Луге: СК начал доследственную проверку

Следственный комитет в Ленинградской области организовал доследственную проверку после падения глыбы льда на коляску с ребенком.
Областное СУ СК сообщило, что инцидент произошел у дома №53 по Киевской улице в Луге. Местная жительница прогуливалась с ребенком, когда на коляску с крыши упала глыба льда. Мать с ребенком чудом не пострадали.
На месте происшествия работали следственно-оперативная группа, представитель Лужской прокуратуры и сотрудники полиции. Стражи порядка осмотрели офис управляющей компании, ответственной за этот дом. Была изъята необходимая для проверки документация.
Следователи разбираются в обстоятельствах произошедшего, по итогам проверки инциденту дадут правовую оценку.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что льдина, рухнувшая с дома на Каменноостровском, отправила прохожую в больницу.