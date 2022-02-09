Льдина, рухнувшая с дома на Каменноостровском, отправила прохожую в больницу

Льдина, рухнувшая с дома на Каменноостровском, отправила прохожую в больницу
Инцидент произошел у дома на Каменноостровском проспекте. Фото: скриншот "Яндекс Панорамы"

Наледь обрушилась на женщину с крыши здания на Каменноостровском проспекте.

Инцидент произошел во вторник, 8 февраля. Женщина проходила у дома 67, когда на нее упала льдина. Горожанке понадобилась экстренная медпомощь.

Как сообщили «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, с места происшествия пострадавшую госпитализировали в медицинское учреждение.

Известно, что в доме № 67 на Каменноостровском проспекте располагается Городской центр размещения рекламы, подведомственный комитету по печати.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что чистильщика снега на Большом Сампсониевском пришибло льдиной. Было заведено два уголовных дела: о причинении смерти по неосторожности, а также о применении насилия в отношении представителя власти. В отношении управленца возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Сейчас решается вопрос о предъявлении ему обвинения и заключения под стражу.

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