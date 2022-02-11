«Сара» теряет силы: гололедица и +2 градуса ожидаются в Петербурге в пятницу

&#171;Сара&#187; теряет силы: гололедица и +2 градуса ожидаются в Петербурге в пятницу
Выпадет мокрый снег. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

В последний день рабочей недели в Северной столице ожидается облачная с прояснениями погода, обойдется без существенных осадков, местами гололедица. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

В пятницу, 11 февраля, город останется под влиянием южной периферии циклонического вихря. Медленно смещаясь к востоку, этот циклон теряет силы, и его влияние на метеорологические условия будет ослабевать.

«Санкт-Петербург: «Сара» теряет силы», — написал синоптик в своем Facebook.

Температура воздуха в течение дня в городе составит от 0 до +2 градусов, в Ленобласти столбики термометров покажут -2…+3°. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью до 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти.

В субботу вернутся небольшие морозцы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что уборочная техника проехала мимо Шушар и Стрельны утром 11 февраля.

михаил леус новости СПб погода


 

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