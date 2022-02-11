Уборочная техника проехала мимо Шушар и Стрельны утром 11 февраля

В Северной столице началась утренняя уборка. Спецтехника по распределению противоголедных материалов приступила к уборке городских дорог и улиц. Однако не все районы оказались удостоены ее внимания.

Как видно на мониторинг-карте комитета по благоустройству, дороги города расчищают мусоровозы, погрузчики, подметательно-уборочное оборудование (механическое), самосвалы и МСК, распределители твердых реагентов с щеточным оборудованием, плужное щеточное оборудование.

Больше всего спецтехники замечено в Центральном, Адмиралтейском, Василеостровском и Петроградском районах. Во Фрунзенском, Невском, Московском и Выборгском районах также работают спецмашины. Меньше машин спецтехники в Приморском, Красногвардейском и Калининском районах.

В отдаленных районах города на Неве уборочной техники совсем не наблюдется: пусто в Стрельне, Шушарах, Ломоносове и Сестрорецке. В Петергофе улицы чистят две машины спецтехники.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что после падения рабочего с высоты 5 этажа здания №64 на Литейном проспекте возбуждено уголовное дело. Рабочий упал с крыши накануне днем. Отмечается, что сотрудник чистил крышу от снега и наледи, в результате по воле случая сорвался и удачно упал в снег. Пострадавший отделался тяжелыми травмами, но остался жив.