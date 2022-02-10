В Петербурге возбудили уголовное дело по факту падения рабочего с крыши на Литейном

В Петербурге возбудили уголовное дело по факту падения рабочего с крыши на Литейном
В Петербурге возбудили уголовное дело по факту падения рабочего с крыши на Литейном. Фото: pixabay

После падения рабочего с высоты 5 этажа здания №64 на Литейном проспекте возбуждено уголовное дело.

Известно, что в ходе проведения работ ЖКС № 1 Центрального района не проконтролировало соблюдение работником правил техники безопасности. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на городскую прокуратуру.

Рабочий упал с крыши накануне днем. Отмечается, что сотрудник чистил крышу от снега и наледи, в результате по воле случая сорвался и удачно упал в снег. Пострадавший отделался тяжелыми травмами, но остался жив.

Как стало известно, упавший с крыши рабочий является штатным сотрудником ЖКС с 2018 года. По сегодняшний день он находится в Мариинской больнице под постоянным бдительным наблюдением врачей.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Василеостровский районный суд Петербурга поступили ходатайства от СК, в которых утверждается, что необходимо избрать меру пресечения четырем фигурантам дела о мошенничестве при уборке снега в городе.

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