Василеостровский районный суд просят наказать фигурантов дела о мошенничестве при уборке снега

В Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга поступили ходатайства от Следственного комитета, в которых утверждается, что необходимо избрать меру пресечения четырем фигурантам дела о мошенничестве при уборке снега в городе.

Соответствующие ходатайства стали следствием массовых обысков, которые прошли в Петербурге во вторник. Были выявлены нарушители, которые получали деньги, выделенные на зимнюю уборку. Крупное мошенничество было совершено при исполнении контрактов на уборку дорог. Об этом пишет объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

Итак, следствие просит заключить под стражу Анну Орехову, Дмитрия Нестеренко, Алексея Веселовзорова и Ивана Макарчука, которые и являются фигурантами дела о мошенничестве при уборке дорог. В правоохранительных органах отмечают, что в рамках исполнения контрактов между компанией «Логиком» и комитетом по благоустройству на уборку тротуаров указанные лица похитили из бюджета более миллиона рублей.

Отмечается, что с самого начала у компании не было ни возможности, ни намерения исполнять обязательства. В результате, суд продлил всем четверым фигурантам срок задержание на 72 часа.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Северной столице задержали 6 человек из высших кругов в ходе обысков на коммунальных и дорожных предприятиях города, которые прошли 8 февраля.