«Нечестная уборка»: по итогам обысков в коммунальных службах Петербурга задержали 6 человек

&#171;Нечестная уборка&#187;: по итогам обысков в коммунальных службах Петербурга задержали 6 человек
По итогам обысков в коммунальных службах Петербурга задержали 6 человек. Фото: pixabay

В Санкт-Петербурге задержали шесть человек из высших кругов в ходе обысков на коммунальных и дорожных предприятиях города, которые прошли 8 февраля.

Все дела связаны с плохой зимней уборкой. Утверждается, что все задержанные проходят фигурантами по делам хищения средств, которые были выделены на зимнюю уборку Петербурга. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Пять человек были задержаны в Василеостровском районе. При этом все задержанные — генеральные директора и учредители подрядных и субподрядных организаций. У дорожного предприятия ГУДП «Центр» с ними были заключены договоры на зимнюю уборку.

Еще один задержанный оказался одним из руководящих сотрудников жилкомсервиса в Адмиралтейском районе. На настоящий момент для всех шести решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Петербурге задержали по подозрению во взятке сотрудника отдела закупок в администрации Красносельского района Валерия Мещерякова.

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