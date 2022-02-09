В Красносельском районе начальник отдела закупок могу получить взятку от уборщиков снега

Правоохранительные органы в Санкт-Петербурге задержали по подозрению во взятке сотрудника отдела закупок в администрации Красносельского района Валерия Мещерякова.

Здание администрации Красносельского района и квартиру начальника отдела закупок обыскали. Об этом пишет «Фонтанка» со ссылкой на источник в правоохранительных структурах.

Сообщается, что по мнению следствия, чиновник мог брать взятки от нескольких организаций, специализирующихся на зимней уборке дворов, за помощь, которую они оказывали в ходе торгов. Интересно, что конкурсы проводились еще летом 2021 года, и фигурант дела о коррупции мог получить более миллиона рублей.

На настоящий момент Мещерякову избирают меру пресечения, пока действует изоляция на двое суток. Задержание чиновника стало продолжением цепи уголовных расследований в связи с жалобами петербуржцев на плохую уборку города и травмоопасных случаев, которые в последнее время заметно участились.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что плохая уборка улиц в Санкт-Петербурге стала поводом для масштабных обысков на коммунальных предприятиях города и возбуждения уголовных дел.