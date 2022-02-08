Прокуратура возбудила уголовные дела из-за проблем с уборкой снега в Петербурге

Прокуратура возбудила уголовные дела из-за проблем с уборкой снега в Петербурге
Во вторник, 8 февраля, в организациях, отвечающих за уборку снега, проводятся обыски и другие следственные действия. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Некачественная уборка улиц в Петербурге стала поводом для масштабных обысков на коммунальных предприятиях города и возбуждения уголовных дел.

Петербургские прокуроры совместно с органами внутренних дел, налоговыми органами, а также контрольным управлением администрации губернатора города проверили уборку улиц, дорог и крыш от снега и наледи. Однако у проверяющих возникли серьезные замечания во время осмотра территорий.

Как сообщили в пресс-службе городской прокуратуры, по результатам проверок возбуждены уголовные дела по фактам хищений денежных средств организациями, участвующими в уборке города.

В ведомстве также подтвердили информацию о том, что во вторник, 8 февраля, в организациях, отвечающих за уборку снега, проводятся обыски, а также других следственных и процессуальных действий.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что силовики нагрянули с обысками в офисы жилкомсервисов, дорожных предприятий и их многочисленных подрядчиков в Петербурге. В обысках по более чем 60 адресам задействованы около 200 сотрудников полиции, следствия и СОБР.

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