Полицейские пришли с обыском к ответственным за уборку снега в Петербурге

Силовики нагрянули с обысками в офисы жилкомсервисов, дорожных предприятий и их многочисленных подрядчиков в Петербурге.

Оперативные мероприятия начались во вторник, 8 февраля. В обысках по более чем 60 адресам задействованы около 200 сотрудников полиции, следствия и СОБР.

Как сообщила «Фонтанка», обыски проводятся как минимум в организациях Выборгского, Фрунзенского и Приморского районов. По данным издания, правоохранители работают в рамках нескольких уголовных дел.

По предварительным данным, массовые обыски начались из-за некачественной уборки снега в городе. Подробности уточнятся.

Напомним, в Северной столице ГАТИ с начала снегопадов назначили организациям штрафов почти на 60 млн рублей за плохую уборку снега и наледи. Штраф выписали и компании ОАО «РЖД», — она была наказана на 300 тысяч рублей за неубранный снег и наледь на кровле Витебского вокзала.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что жилищный комитет выразил недовольство уборкой снега в Петербурге.