Жилищный комитет выразил недовольство уборкой снега в Петербурге

Председатель Жилищного комитета Петербурга Олег Зотов совместно с начальниками ГАТИ и ГЖИ проверил уборку дворов в южных районах города.
В субботу, 5 февраля, состоялся объезд Московского, Пушкинского и Красносельского районов города. За прошедшую неделю в целом в городе очищено от снега 76% кровель и более 3 тыс. дворов, однако у проверяющих возникли серьезные замечания во время осмотра территорий.
Так, комиссию смутила уборка внутриквартальных проездов на Московском проспекте, 205, территории поселка Детскосельский, а также дворов в Красносельском районе, в частности на улице Освобождения, где к уборке снега и не приступали.
По словам главы Жилищного комитета, качественно очистить дворы сложно из-за большого количества наледи на внутриквартальных территориях. Он отметил, что в результате ухудшения погодных условий особое внимание районы должны уделить обработке противогололедными материалами.
«До конца следующей недели все дворы должны быть полностью очищены», — заключил Зотов.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что более 60 млн придется заплатить организациям за плохую уборку снега и наледи в Петербурге.