Жилищный комитет выразил недовольство уборкой снега в Петербурге

Жилищный комитет выразил недовольство уборкой снега в Петербурге
Серьезные замечания к качеству уборки дворов у комиссии возникли в Красносельском районе. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Председатель Жилищного комитета Петербурга Олег Зотов совместно с начальниками ГАТИ и ГЖИ проверил уборку дворов в южных районах города.

В субботу, 5 февраля, состоялся объезд Московского, Пушкинского и Красносельского районов города. За прошедшую неделю в целом в городе очищено от снега 76% кровель и более 3 тыс. дворов, однако у проверяющих возникли серьезные замечания во время осмотра территорий.

Так, комиссию смутила уборка внутриквартальных проездов на Московском проспекте, 205, территории поселка Детскосельский, а также дворов в Красносельском районе, в частности на улице Освобождения, где к уборке снега и не приступали.

По словам главы Жилищного комитета, качественно очистить дворы сложно из-за большого количества наледи на внутриквартальных территориях. Он отметил, что в результате ухудшения погодных условий особое внимание районы должны уделить обработке противогололедными материалами.

«До конца следующей недели все дворы должны быть полностью очищены», — заключил Зотов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что более 60 млн придется заплатить организациям за плохую уборку снега и наледи в Петербурге.

Жилищный комитет Петербурга новости СПб уборка снега


 

Новости партнеров
Перепутал папки: Борис Джонсон
Перепутал папки: Борис Джонсон "дал маху" во время встречи с Зеленским в Киеве
Женщина-опер vs гашники: победителя выявит проверка ГУ МВД
Женщина-опер vs гашники: победителя выявит проверка ГУ МВД
Симптомы нового штамма коронавируса «омикрон» и чем его лечить дома
Симптомы нового штамма коронавируса «омикрон» и чем его лечить дома
«Не живу, а существую»: Стас Пьеха объяснил, почему «забыл» про бабушку
«Не живу, а существую»: Стас Пьеха объяснил, почему «забыл» про бабушку
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Жилищный комитет выразил недовольство уборкой снега в Петербурге
В Петербурге первый этап вакцинации от COVID прошли 1330 детей
Стало известно состояние президента Турции Эрдогана и его жены, ...
В России билеты в кино стали дороже несмотря на долгое сопротивление
«Инфекционный котел»: петербуржцы продолжают сетовать на длинные ...
Россиян, получающих пенсионные и социальные выплаты, предупредили о скорой ...
«Перчатки больше не помогут»: одно из средств защиты против ...
На 76 году жизни ушел из жизни режиссер и сценарист «Улицы разбитых ...