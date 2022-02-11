Подростки избили охранника и похитили товары из магазина на Солидарности, угрожая ножом

В Невском районе Петербурга четверо неизвестных совершили разбойное нападение на магазин. Под подозрение попала компания подростков.

Инцидент произошел 10 февраля в магазине, расположенном на проспекте Солидарности. В 3:57 в полицию обратился охранник с заявлением о том, что четверо злоумышленников избили его и, угрожая ножом, забрали детские товары. Сумма ущерба составила 3 тыс. рублей.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, по «горячим следам» были задержаны пятеро подозреваемых. Ими оказались молодые люди в возрасте от 16 до 17 лет.

С места происшествия изъяли записи с камер видеонаблюдения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербурженка по имени Серафима рассказала, как она вместе с мужем поплатилась за доброе дело и была избита подростками.