За день из школ Петербурга эвакуировали 5,5 тысяч человек после сообщения о бомбах

За день из школ Петербурга эвакуировали 5,5 тысяч человек после сообщения о бомбах
Детей вывели на улицу. Фото: Baltphoto/ Николай Овсянников

Сотрудники полиции за день осмотрели почти 650 учебных заведений Северной столицы в поисках бомбы. Проводилась эвакуация.

В четверг, 10 февраля, на электронную почту учебных заведений Петербурга поступило 10 сообщений с угрозами, попросив в конце денег на алкоголь.

«Сегодня я с дочкой посоветовалась и решила заложить бомбы во всех школах города», — говорится в сообщении.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, стражи порядка осмотрели 640 школ, но ничего подозрительного не обнаружили. Эвакуация проводилась только в 17 заведениях, на улицу вывели 5 593 человека.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что аноним «заминировал» торговые центры «Галерея» и «Питерлэнд» в Петербурге. Стражи порядка оперативно прибыли на указанные объекты. Эвакуация сотрудников и покупателей не проводилась.

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