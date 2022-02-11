Курбан Омаров подтвердил роман с женой футболиста Кудряшова

Курбан Омаров перестал скрывать новую пассию. Он опубликовал фото, где он вместе супругой футболиста Федора Кудряшова Анастасия.

«Терпеть не могу слухи», – написал Курбан Омаров.

Спортсмен в соцсетях отметил, что они с женой расстались, но пока не успели официально оформить развод.

«Мы с Настей уже какое-то время общаемся только как родители наших детей. Мы официально не подавали на развод, чтобы не поднимать вокруг нас шумиху.Я очень рад, что у Насти сейчас своя личная жизнь. Счастливая женщина – счастье для всех!» – написал Кудряшов.

Новый роман экс-супруга прокомментировала и Ксения Бородина. Она назвала вопросы любопытных подписчиков «бестактными».

«У меня своя жизнь. Дело не в женах футболистов, косметологах, бывших женах и просто девочка-дурочках. Дело в порядочности людей, а их в этом мире немного, как и вас с бестактными вопросами», – написала Ксения.

Ранее бизнесмена заметили с супругой футболиста Федора Кудряшова Анастасией. Пара открыто выражала свои чувства.

Омарова заметили за поцелуями и объятиями с блондинкой в одном из столичных ресторанов.

Пока Кудряшов играет за «Антальюспор» и сборную России, его супруга проводит время в приятной компании. В окружении Омарова подтвердили, что его сердце действительно не свободно.

Слухи о новых отношениях экс-супруга Бородиной подогревают не только фотографии, но и пост футболиста в соцсети. По словам Кудряышова, они с супругой разошлись друзьями без ссор и скандалов.

Напомним, супруги продолжают воспитывать общих детей — сына Ника и дочь Милану.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Омаров обвинил Ксению Бородину в неверности.