Омаров обвинил Ксению Бородину в неверности

Омаров обвинил Ксению Бородину в неверности
Ксения Бородина и Курбан Омаров в разводе. Фото: скриншот Instagram

Якобы российскую телеведущую Ксению Бородину уличили в измене.

Союз Бородиной и ее супруга бизнесмена Курбана Омарова продлился 6 лет. У бывших супругов подрастает дочь Теона.

Совсем недавно пара распалась. Многочисленные намеки и самой Ксении, и СМИ говорили о похождениях Омарова. Обиженный супруг в долгу не остался. Он заявил, что бывшая жена была не верна ему. Причем с его же другом.

Некоторе время назад Бородина стала еще более активна в социальных сетях, чем раньше. Знаменитость постит фотографии с новыми знакомцами. Женщина появляется на различных мероприятиях вместе с другом бывшего мужа – Трофимом Симищенко. Естественно, что Омарова это выводит из себя.

В сторис Instagram он грубо высказался по данному поводу, сообщив, что женатым мужчинам следует опасаться друзей, ведь они могут увести супругу. Омаров также заявил, что якобы получил доказательства измены Ксении.

«Вас с Новым годом, а меня — с новой реальностью! Если вы думаете, что я не знал об этом, то у меня есть видеоподтверждение. Я слышал за стеной разговоры за спиной», — говорится в публикации.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Ксения Бородина похвалилась новогодним подарком за 1,5 млн рублей.

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