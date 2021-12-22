Ксения Бородина похвалилась новогодним подарком за 1,5 млн рублей

Серьги с крупными изумрудами, обрамленными бриллиантами, изготовил ювелирным дом Esfir Jewellery Atelier.

Об этом знаменитость рассказала на своей страничке в Instagram.

Ведущая популярных российских телепроектов Ксения Бородина похвасталась дорогим украшением, преподнесенным ей в качестве подарка к Новому году.

На видеозаписи Бородина показывает золотые серьги с большими изумрудами и бриллиантами. Цена «безделушки» порядка полутора миллионов рублей.

Известно, что яркие изумруды из Замбии, вес каждого 2,5 карата.

«Посмотрите, какой подарочек красивый новогодний пришел — серьги. Я так люблю изумруды! Кстати, заранее обговорили бюджет и учли все мои пожелания, дизайн», — поделилась Ксения.

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