Звезда шоу «Импровизация» Антон Шастун сделал предложение избраннице

Звезда шоу &#171;Импровизация&#187; Антон Шастун сделал предложение избраннице
Пара вместе довольно давно. Фото: скриншот Instagram

Пара познакомилась задолго до популярности комика.

Откровенно о своей личной жизни Антон Шастун рассказал в интервью Ляйсан Утяшевой.

Супруга Павла Воли узнала у артиста, что он уже готов к созданию семьи, при том, что они с возлюбленной не воспринимают свадьбу как нечто важное.

30-летний Шастун заявил, что в скором времени свяжет себя узами брака, хотя отношения между влюбленными никак не изменятся.

Стоит отметить, что Ирина Кузнецева не любительница публичного образа жизни, несмотря на то, что пара вместе уже много лет.

Утяшевой стало интересно, не ревнует ли возлюбленная Антона к армии поклонниц. Молодой человек заверил, что поводов для беспокойства не дает.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Настя Ивлеева поразила поклонников кардинальной сменой имиджа.

Антон Шастун импровизация свадьба шоу-бизнес


 

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