Ивлеева поразила поклонников кардинальной сменой имиджа

Блогерша решила перекраситься в черный цвет.

Телеведущая и блогера Настя Ивлеева не перестает удивлять своих поклонников. На этот раз звезда неожиданно для всех перекрасилась в темный цвет. Новые фотографии Ивлеева опубликовала в Instagram-аккаунте.

В новом образе девушка появилась на балу, который ежегодно проводится модным журналом Tatler в Доме Пашкова. Ивлеева пришла в черном облегающем платье с открытой спиной и обновленной прической. Ведущая сделала каре и перекрасилась в темный цвет.

Подписчики по-разному отнеслись к переменам. Одни считают, что Ивлеева очень идет темный цвет. Другие, напротив, полагают, что с такой прической Анастасия выглядит старше своих лет.

На данный момент публикация набрала более 700 тысяч лайков.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что стало известно, почему Элджей и Ивлеева расстались.