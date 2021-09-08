Безумная ревность: стало известно, почему Элджей и Ивлеева расстались

Безумная ревность: стало известно, почему Элджей и Ивлеева расстались
Элджей и Настя Ивлеева. Фото: instagram.com/_agentgirl_

Не так давно появилась информация, что браку популярного блогера Анастасии Ивлеевой и рэпера Элджея пришел конец. Однако о причинах расставания становится известно только сейчас.

Оказывается, Ивлеева якобы без конца ревновала яркого супруга. Это и могло разрушить семью. Об этом сообщает KP.RU, ссылаясь на источник из окружения артистов.

Кроме того, говорят, брак дал трещину, когда в мире началась коронавирусная пандемия. Ведь в славные времена ни Ивлеева, ни Элджей не сидели дома. У обоих супругов был напряженных график, видимо, тогда-то было не до ссор и ревности.

Однако совместное времяпрепровождение отнюдь не сблизило мужа с женой.

«Настя доставала мужа ревностью. Она и не скрывает, что именно с ним испытала «собственнические инстинкты», почувствовала, что он — её собственность», — объяснил аноним.

Коронавирус на Анастасии отразился не самым худшим образом, девушка продолжала зарабатывать, чего не скажешь о супруге. Ему, по всей-видимости, стало скучно и грустно. Утешение репер якобы нашел в компаниях неизвестных девушек.

По словам собеседника издания, Элджей ушел в загул и развлекался «то с одной, то с другой», весело проводя время. После этого блогерша поняла, что их браку пришёл конец.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Анастасия Ивлеева поделилась подробностями расставания с Элджеем.

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