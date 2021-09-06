Ивлеева поделилась подробностями расставания с Элджеем

Блогер призналась, что решение приняли весной 2021 года.

Блогер Настя Ивлеева поделилась подробностями расставания с рэпером Элджеем. Правду об отношениях она рассказала Ксении Собчак в рамках ее шоу «Осторожно, Собчак!» на YouTube.

Ивлеева отметила, что проблемы в отношениях были давно, а разговор о них зашел весной 2021 года. Примерно в марте супруги пришли к выводу, что должны расстаться. Блогер отмечает, что не было конкретно дня, когда все стало понятно.

Ивлеева добавила, что у них с Элджеем слишком разные темпы жизни. Девушке свойственно много работать и проявлять активность, а рэпер более «замедленный».

Блогер призналась, что несмотря ни на что любит Элджея и до сих пор считает его близким человеком. Напоминаем, что пара поженилась в 2019 году, а уже в конце 2020 года появились слухи о их расставании.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Ивлеева подтвердила расставание с рэпером Элджеем.