Ивлеева поделилась подробностями расставания с Элджеем

Ивлеева поделилась подробностями расставания с Элджеем
Элджей и Настя Ивлеева. Фото: instagram.com/_agentgirl_

Блогер призналась, что решение приняли весной 2021 года.

Блогер Настя Ивлеева поделилась подробностями расставания с рэпером Элджеем. Правду об отношениях она рассказала Ксении Собчак в рамках ее шоу «Осторожно, Собчак!» на YouTube.

Ивлеева отметила, что проблемы в отношениях были давно, а разговор о них зашел весной 2021 года. Примерно в марте супруги пришли к выводу, что должны расстаться. Блогер отмечает, что не было конкретно дня, когда все стало понятно.

Ивлеева добавила, что у них с Элджеем слишком разные темпы жизни. Девушке свойственно много работать и проявлять активность, а рэпер более «замедленный».

Блогер призналась, что несмотря ни на что любит Элджея и до сих пор считает его близким человеком. Напоминаем, что пара поженилась в 2019 году, а уже в конце 2020 года появились слухи о их расставании.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Ивлеева подтвердила расставание с рэпером Элджеем.

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Ивлеева поделилась подробностями расставания с Элджеем