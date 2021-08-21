Ивлеева подтвердила расставание с рэпером Элджеем

Ивлеева подтвердила расставание с рэпером Элджеем
Элджей и Настя Ивлеева. Фото: instagram.com/_agentgirl_

Блогерша Анастасия Ивлеева рассказала подробности о своей личной жизни.

Она подтвердила расставание со своим мужем, рэпером Элджеем.

«Я до сих пор очень сильно люблю. Он всегда будет мне родным человеком. Но это уже больше похоже на любовь сестры и брата. И вот это было тяжело осознать. А еще побороть чувство собственничества. Нужно давать друг другу свободу. Что мы и сделали», — рассказала она Tatler.

В начале лета пара решила развестись.

Ранее сообщалось, что Анастасия Ивлеева, по словам своих знакомых, приняла решение съехать из загородного дома пары и сняла себе отдельную квартиру в столице на Патриарших прудах. Знакомые девушки рассказали, что она решила взять паузу в отношениях с музыкантом Элджеем и сняла себе квартиру на Патриарших прудах за 210 тысяч рублей в месяц.

Кроме того, в соцсетях под фотографиями фанаты зачастую атакую девушку с вопросом почему она сняла обручальное кольцо.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Ида Галич отмечает 31-летие: как звезда соцсетей теряет друзей и любимых.

анастасия ивлеева блогеры элджей


 

Новости партнеров
Пять распространенных привычек, которые сокращают жизнь
Пять распространенных привычек, которые сокращают жизнь
Владельцы собак в Купчино сообщают о находках, оставленных догхантером
Владельцы собак в Купчино сообщают о находках, оставленных догхантером
Избившая сына Стаса Пьехи соседка публично извинилась в
Избившая сына Стаса Пьехи соседка публично извинилась в "Прямом эфире"
В центре Петербурга пьяная молодежь избила лошадь
В центре Петербурга пьяная молодежь избила лошадь
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Мошенники с помощью пиццы снимают со счетов россиян деньги
Ивлеева подтвердила расставание с рэпером Элджеем
Выпил и «заминировал»: в Ленобласти хулиган сообщил о бомбе в ТК
Жертвами коронавируса за сутки стали 38 петербуржцев
Мгновенная кара: в Глинке мужчина угнал «Форд» и влетел в дерево
Барановский встретился с дольщиками ЖК «Щегловская усадьба»
Полиция шарики с веселящим газом в баре в Центральном районе
В Петербурге зафиксировано 1665 новых случаев коронавируса