Ивлеева подтвердила расставание с рэпером Элджеем

Блогерша Анастасия Ивлеева рассказала подробности о своей личной жизни.

Она подтвердила расставание со своим мужем, рэпером Элджеем.

«Я до сих пор очень сильно люблю. Он всегда будет мне родным человеком. Но это уже больше похоже на любовь сестры и брата. И вот это было тяжело осознать. А еще побороть чувство собственничества. Нужно давать друг другу свободу. Что мы и сделали», — рассказала она Tatler.

В начале лета пара решила развестись.

Ранее сообщалось, что Анастасия Ивлеева, по словам своих знакомых, приняла решение съехать из загородного дома пары и сняла себе отдельную квартиру в столице на Патриарших прудах. Знакомые девушки рассказали, что она решила взять паузу в отношениях с музыкантом Элджеем и сняла себе квартиру на Патриарших прудах за 210 тысяч рублей в месяц.

Кроме того, в соцсетях под фотографиями фанаты зачастую атакую девушку с вопросом почему она сняла обручальное кольцо.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Ида Галич отмечает 31-летие: как звезда соцсетей теряет друзей и любимых.