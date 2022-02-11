Топонимический портал расскажет петербуржцам историю названий улиц, садов и островов

Благодаря Топонимическому порталу петербуржцы смогут узнать историю наименований улиц, проездов, садов, скверов и аллей.

Также ресурс расскажет о названиях мостов, многочисленных городских островов и водных объектов.

Кроме того, предполагается, что портал станет площадкой обсуждения различных общественных инициатив и объединит краеведов, историков, студентов, школьников и всех, кому не безразлична история города, сообщает телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на пресс-службу Комитета по культуре.

Посетителям портала доступен архив и справочные материалы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что световое оформление Дворцового моста будет работать в динамичном режиме. Конструкции моста будут сиять «с переливами». Для подсветки на переправе установили более 600 светодиодных светильников с дистанционным управлением.