Топонимический портал расскажет петербуржцам историю названий улиц, садов и островов

Топонимический портал расскажет петербуржцам историю названий улиц, садов и островов
Дворцовый мост. Фото: https://mostotrest-spb.ru

Благодаря Топонимическому порталу петербуржцы смогут узнать историю наименований улиц, проездов, садов, скверов и аллей.

Также ресурс расскажет о названиях мостов, многочисленных городских островов и водных объектов.

Кроме того, предполагается, что портал станет площадкой обсуждения различных общественных инициатив и объединит краеведов, историков, студентов, школьников и всех, кому не безразлична история города, сообщает телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на пресс-службу Комитета по культуре.

Посетителям портала доступен архив и справочные материалы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что световое оформление Дворцового моста будет работать в динамичном режиме. Конструкции моста будут сиять «с переливами». Для подсветки на переправе установили более 600 светодиодных светильников с дистанционным управлением.

Топонимический портал улицы


 

Новости партнеров
Маньяк Тен получил пожизненный срок за убийство петербурженки 17-летней давности
Маньяк Тен получил пожизненный срок за убийство петербурженки 17-летней давности
Год будет сложным: тибетские монахи сделали прогноз для России
Год будет сложным: тибетские монахи сделали прогноз для России
«Зловонное дыхание пустоты»: Стас Пьеха оправдался за отказ от встреч с бабушкой Эдитой
«Зловонное дыхание пустоты»: Стас Пьеха оправдался за отказ от встреч с бабушкой Эдитой
Пассажиры метро в Петербурге заметили женщину в «кошачьей» шубе
Пассажиры метро в Петербурге заметили женщину в «кошачьей» шубе
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Топонимический портал расскажет петербуржцам историю названий улиц, садов и ...
Курбан Омаров подтвердил роман с женой футболиста Кудряшова
Экономист назвала способ выйти на пенсию раньше срока
Пенсионерам в российских регионам разово выплатят 6 тысяч рублей на продукты
В Петербурге задержали мигранта, разыскиваемого за особо тяжкое преступление
Авиакомпания «Россия» удостоена премии за надежную эксплуатацию ...
Более 60 петербуржцев с коронавирусом умерли за сутки
Закон о повышении пенсий для военных внесен в Государственную думу