Авиакомпания «Россия» помогла исполнить мечту четырехлетнего мальчика

Авиакомпания «Россия» помогла исполнить мечту четырехлетнего мальчика
«Россия» помогла в исполнении мечты четырёхлетнего мальчика. Фото: АК "Россия"

Четырехлетний мальчик стал участником Всероссийской акции «Ёлка желаний». У ребенка была мечта – полетать на самолёте.

Соответствующую заявку при помощи родителей он оставил на сайте благотворительного проекта. Шар с желанием мальчика врио Губернатора Владимирской области Александр Авдеев снял 22 декабря с ёлки в бизнес-центре «Москва-Сити» в рамках федерального мероприятия, после чего обратился в авиакомпанию «Россия» и предложил помочь исполнить мечту мальчика. Для малыша был организован полёт в Северной столице на SuperJet 100, который носит имя древнего Суздаля.

«Мы узнали о проекте «Ёлка желаний» в конце прошлого года. Решили загадать не материальную вещь, не игрушку, а впечатления. Сына самолёты влекут. Зная, что под Суздалем катают на «кукурузнике», имели в виду именно такой полёт. А получили – грандиозное семейное приключение!» − поделилась своими впечатлениями мама мальчика.

Официальный представитель авиакомпании «Россия» Сергей Стариков выразил надежду, что это яркое приключение останется в памяти мальчика на долгие годы и, возможно, окажет влияние на будущий выбор жизненного пути мальчика.

АК Россия дети самолеты


 

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