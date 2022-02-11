ПФР автоматически назначит более выгодные пенсии для людей старше 80 лет

ПФР автоматически назначит более выгодные пенсии для людей старше 80 лет
Писать заявление больше не нужно. Фото: Pixabay

Пенсионный Фонд России планирует рассматривать каждый случай с отдельно взятым гражданином в индивидуальном порядке.

Как сообщает издание PRIMPRESS, Фонд будет выбирать самый выгодный тип пенсионных выплат для пожилого гражданина. Важно, что подавать заявления для этого больше не нужно.

Таким образом, ПФР начнет самостоятельно менять вид пенсий некоторым россиянам. Отмечается, что это, перво-наперво касается людей, чей возраст превышает 80 лет и которые получают страховые пенсии по потере кормильца.

Работники Фонда ежемесячно начнут оформлять списки пенсионеров в данной категории и заменять им пенсионные выплаты по потере кормильца на страховую пенсию по старости.

Однако это будет происходить лишь в том случае, если это поднимет размер приходящих к ним денег. Отмечается, что по данному вопросу раньше нужно было направлять письменное заявление.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пенсионерам пришли повышенные пенсии и доплата за январь.

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