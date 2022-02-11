Сумму штрафа для безбилетников могут повысить до 2500 рублей в Петербурге

Сумму штрафа для безбилетников могут повысить до 2500 рублей в Петербурге
Проезд "зайцем" может обойтись в 2,5 тыс. рублей. Фото: Baltphoto

Желание проехать в общественном транспорте и не заплатить за проезд может обойтись в 2 тыс. 500 рублей.

В Северной столице в скором времени могут быть повышены штрафы за безбилетный проезд. Взыскание средств будет касаться и безбилетников в метрополитене, и на наземном транспорте. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Петербурга.

О повышении штрафа стало известно в пятницу, 11 февраля.

Стоит добавить, что в настоящее время в наземном транспорте штраф за проезд «зайцем» ровняется 500 рублям, однако его планируется поднимать до 2,5 тысяч. Единый штраф планируют сделать как в метро, так и в наземном транспорте.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что с 7 февраля станция метро «Пионерская» изменила свой режим работы на неопределенный срок.

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