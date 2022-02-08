С 7 февраля станция метро «Пионерская» изменила свой режим работы на неопределенный срок

С 7 февраля станция метро &#171;Пионерская&#187; изменила свой режим работы на неопределенный срок
С 7 февраля станция метро "Пионерская" изменяет свой режим работы на неопределенный срок. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

Временно на станцию метро «Пионерская» в Петербурге вход в вестибюль будет ограничен, а в какие-то часы и вовсе закрыт.

Новые ограничения на станцию метро «Пионерская» вводятся в связи с проведением аварийных работ в зоне эскалаторов. Об этом сообщает пресс-служба ГУП «Петербургский метрополитен».

Отмечается, что с 7 февраля 2022 года и до окончания ремонтных работ по рабочим дням с 07-30 до 10-00 часов вход в вестибюль ограничен, а с 17-00 до 19-10 часов вход в вестибюль полностью закрыт.

В пресс-службе подчеркнули, что время на вход может быть скорректировано в зависимости от фактического пассажиропотока на выход.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что у Новой сцены Мариинского театра придется укрепить четыре здания. Это произойдет в рамках строительства новых станций «оранжевой» ветки метрополитена Санкт-Петербурга.

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