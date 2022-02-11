В пятикомнатной «коммуналке» на Фонтанке пламя огня уничтожило кухню

В пятикомнатной &#171;коммуналке&#187; на Фонтанке пламя огня уничтожило кухню
Полыхала кухня в "коммуналке". Фото: Google Maps

В Кировском районе вспыхнула пятикомнатная коммунальная квартира на набережной реки Фонтанки, в доме №183. В настоящий момент спасатели уже ликвидировали возгорание.

В экстренные службы сообщение о возгорание поступило в пятницу, 11 февраля, в 23:13. Команда спасателей оперативно была отправлена на место происшествия.

По прибытию выяснилось, что пострадала 5-комнатная коммунальная квартира. Кухня уже успела обгореть на площади 15 квадратных метров.

Пожар, все-таки, удалось ликвидировать. Уже в 23:42 огонь потушили. На месте работали четыре единицы техники от МЧС и 17 человек личного состава.

В настоящий момент сведения о пострадавших не поступали. Все детали и причины произошедшего уточняются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на проспекте Стачек языки пламени коснулись четырехкомнатной квартиры, — пожар удалось локализовать.

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