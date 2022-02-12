Уровень безработицы в России достиг исторического минимума

Заявление о том, что в Российской Федерации уровень безработицы в данный момент находится на историческом минимуме, сделал Центральный Банк России.

ЦБ рассказал, что уровень безработицы в стране все также располагается на историческом минимуме. Кроме того, количество вакансий, наоборот, достигло исторического максимума.

«Ситуация на рынке труда указывает на то, что в дальнейшем увеличение устойчивых темпов роста российской экономики будет прежде всего определяться темпами роста производительности труда», — сообщается в пресс-релизе Банка.

В ЦБ добавили, что спрос на рабочую силу растет и растет, при том это происходит по широкому кругу отраслей. Помимо прочего, во многих секторах даже существует ее дефицит.

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