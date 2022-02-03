Хитрый ход жуликов: жертвы перечисляют свои кредиты по 15 тыс. рублей мошенникам

Хитрый ход жуликов: жертвы перечисляют свои кредиты по 15 тыс. рублей мошенникам
У мошенников новый способ "заработка" .Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Центральный Банк России разузнал о новой тактике мошенников. Жертвы «с большим удовольствием» попадаются на эту удочку.

Злоумышленники подстраивают все так, что пострадавшие самостоятельно перечисляют им кредиты частями, по 15 тысяч рублей, передают РИА Новости.

Сообщается, что человек сначала набирает кредитов, а затем высылает все деньги мошенникам. Причем делать это несчастных заставляют несколькими траншами, то есть каждый перевод составляет не более 15 тысяч рублей, однако в общей сложности человек может лишиться миллионов.

Узнал Центробанк о новом способе мошенников после мониторинга действий злоумышленников. Последние уговаривают всеми правдами и неправдами жертву взять кредит, а потом перевести эти деньги на их счет с помощью банкомата или платежного терминала.

Преступникам удается обойти проверки банков (антифрод-систем) с помощью одного хитрого хода. Они просят своих «клиентов» единовременно за одну операцию вносить на «безопасные счета» не более 15 тыс. рублей.

«Однако общая сумма ущерба может варьироваться от нескольких сотен тысяч до нескольких миллионов рублей», — рассказал регулятор.

Мошенники настолько приноровились, что всего за 3-5 дней в состоянии убедить свою жертву взять парочку кредитов от разных банков, обналичить их и перечислить злодеям. У такой схемы два этапа. Во-первых, человеку будто бы звонит работник бюро кредитных историй и сообщает, что на него или его близких родственников мошенники пытаются оформить кредит.

Общаясь, с ничего не подозревающим гражданином, мошенник выясняет, какими банками пользуется жертва. Чтобы втереться в доверие, злоумышленник «искренне» интересуется не обронил ли гражданин где-нибудь документы, или не предоставлял ли паспортные данные кому-то.

Второй этап предусматривает звонок от служб безопасности банка, правоохранительных органов или Банка России. Жертву убеждают, что на ее имя кто-то оформляет кредит. Чтобы предотвратить это, необходимо самому кредитоваться онлайн или в офисе банка.

Убедить гражданина помогает просьба мошенников действовать оперативно, а также никому не говорить про оформление кредита. Якобы мошенник — сотрудник банка. А это — спецоперация, которая поможет вычислить жулика.

«Злоумышленники убеждают жертву, что его действия позволят раскрыть преступника, а кредитная история останется чистой», — рассказали в Центробанке.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мошенники придумали новую схему обмана в мессенджерах.

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