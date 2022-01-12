Мошенники придумали новую схему обмана в мессенджерах

Мошенники в новогодние праздники использовали новую схему обмана пользователей мессенджеров и социальных сетей.

Технический директор группы компаний Angara Илья Четвертнев рассказал РИА Новости, что во время праздников злоумышленники рассылали пользователям поздравительные видео с вредоносными ссылками. Пользователи, которые переходили по ним, заражали свои смартфоны различными вредоносными программами.

Таким образом, к началу года у мошенников набралась база зараженных устройств, с помощью которых они атакуют банковские счета жертвы. Всплеск преступной активности уже зафиксирован.

По мнению экспертов, мошенники начали атаковать пользователей в первые рабочие дни после праздников в связи с тем, что россияне расслабились после долгого отдыха.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пенсионерам стоит опасаться: мошенники могут списать все средства с банковских карт.