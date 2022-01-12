Пенсионерам стоит опасаться: мошенники могут списать все средства с банковских карт

Как самая уязвимая категория россиян, пенсионеры являются наиболее доступной мишенью для действия различных мошенников.

Одним из наиболее распространенных методов мошенничества сегодня остается социальная инженерия. Злоумышленники разными психологическими методами, например, представляясь сотрудниками государственных учреждений, социальных служб, банков, входят в доверие собеседника и получают необходимую информацию для совершения преступления или мотивируют потенциальную жертву на добровольные действия, направленные на передачу денежных средств.

Совет от экспертов в области финансовой грамотности: что необходимо предпринять пожилым гражданам, чтобы защитить свои сбережения и не стать жертвой мошенников.

Самый простой и, одновременно, самый надежный способ, доступный пенсионерам, – открыть специальный банковский счет. Деньги с него может снимать только владелец счета при личном посещении отделений финансовых учреждений.

Для повседневных расходов достаточно оставить одну дебетовую банковскую карту. Эта карта предназначается для покупки продуктов, лекарств и прочих запланированных товаров невысокой стоимости. Количество средств на ней должно быть достаточным для ежедневных трат с небольшим запасом для непредвиденных расходов.

Эксперты предупреждают, что хранить сбережения пожилым гражданам на одной карте небезопасно. Если мошенники получат доступ к карте, то они спишут с нее все деньги в один момент. В таком случае человек потеряет все накопленные средства.

Кроме того, Сбербанк дает рекомендации, которые помогут обезопасить себя от телефонного мошенничества: